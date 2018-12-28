Олег Флегонтов – о Кубке Крыма: "Организаторы пригласили "Анжи-2" для участия, показав разрешение от ФИФА"

Бывший генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов рассказал "СЭ" о ситуации вокруг участия "Анжи-2" в зимнем Кубке Крыма в 2017 году.

Ранее РФС получил запрос от ФИФА по поводу участия "Сокола" и "Анжи-2" в этом турнире. Телеграм-канал "Мутко против" распространил информацию, согласно которой ФИФА в этой связи проводит расследование в отношении РФС, который якобы дал согласие на участие команд в крымских соревнованиях. По данным источника, РФС грозят санкции. При этом и. о. президента РФС Сергей Прядкин заявил "СЭ", что органиазция не имеет никакого отношения к этому турниру.



– В то время у нас были планы создать "Анжи-2", собрали команду из своих воспитанников и отправили на сборы с целью определить, готова ли эта команда для участия в профессиональных турнирах, – начал Флегонтов. – На тот момент "Анжи-2" ни в каких профессиональных соревнованиях не участвовал. Команда отправилась в Крым, там проходил зимний Кубок, в котором участвовали крымские команды, которые проводили там сборы. Если бы мы ни с кем не играли, то лишались игровой практики.

Организаторы пригласили "Анжи-2" для участия в Кубке, показали разрешение от ФИФА на эти соревнования. Поэтому "Анжи" не согласовал ни с кем участие в этом турнире. (Игорь Новиков)

Сергей Прядкин – о турнире в Крыму: "РФС не имеет к этому никакого отношения"