Офис РФС может переехать в Лужники

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что аналог Коверчиано - базы сборной Италии - будет создан в Лужниках. Он отметил, что туда может переехать и офис РФС, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

Ранее федерации футбола Италии и России подписали меморандум о сотрудничестве, который призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между РФС и ФФИ.

- Подобный центр будет создаваться в Лужниках, договоренность с мэром Москвы Сергеем Собяниным есть, - сказал Мутко. - Будет реализовывать после чемпионата мира. Не исключаю, что офис РФС тоже туда переедет. Такой проект есть.

В ближайшее время завершаем строительство нового тренировочного центра у стадиона "Спартак". Большая вероятность, что передадим это "Спартаку".

РФС и Федерация футбола Италии подписали меморандум о сотрудничестве