Новый стадион обойдется "Торпедо" в 8 миллиардов рублей

Реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова обойдется новым владельцам "Торпедо" в 8 миллиардов рублей, утверждает РБК. Снос стадиона и строительство новой арены на Восточной улице начнется в 2019 году и продлится около двух лет. Вместимость арены будет составлять 15 тысяч зрителей.
Дополнительная информация
http://www.rbc.ru/society/11/10/2017/59de3f1d9a794733c92a89bf?from=main
Бармалей3000
Арену лучше строить на 7000 зрителей, будет веселей, на заполненных трибунах приятней сидеть!!!
11:01
tigana.1982
Зачем?
11:00