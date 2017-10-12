Новый стадион обойдется "Торпедо" в 8 миллиардов рублей

Реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова обойдется новым владельцам "Торпедо"​ в 8 миллиардов рублей, утверждает РБК. Снос стадиона и строительство новой арены на Восточной улице начнется в 2019 году и продлится около двух лет. Вместимость арены будет составлять 15 тысяч зрителей.