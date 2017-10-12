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Новый стадион обойдется "Торпедо" в 8 миллиардов рублей

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Реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова обойдется новым владельцам "Торпедо"​ в 8 миллиардов рублей, утверждает РБК. Снос стадиона и строительство новой арены на Восточной улице начнется в 2019 году и продлится около двух лет. Вместимость арены будет составлять 15 тысяч зрителей.

Дополнительная информация

http://www.rbc.ru/society/11/10/2017/59de3f1d9a794733c92a89bf?from=main

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бармалей3000

Арену лучше строить на 7000 зрителей, будет веселей, на заполненных трибунах приятней сидеть!!!

11:01

tigana.1982

Зачем?

11:00