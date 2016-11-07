Новый глава комитета РФС по этике должен быть выбран на исполкоме

Член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин подчеркнул, что новый глава должен быть выбран на заседании исполкома организации. В связи с тем, что председатель отдела еще не выбран, в комитете не могут быть рассмотрены дела главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и председателя Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) Михаила Гершковича.

- Как должно быть: на исполкоме должен подняться этот вопрос, - приводит ТАСС слова Созина. - Руководитель РФС должен представить нового главу комитета.

В июне Слуцкий в эфире программы "Детский вопрос" сказал, что в случае, если человек является российским футбольным судьей, то его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения.

Гершкович 21 сентября представил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие Виталия Мутко в выборах главы организации являлось нарушением уставов Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил "СЭ", что его не подписывал. Контрольно- дисциплинарный комитет (КДК) РФС, который рассматривал данное дело, посоветовал передать документы в комитет по этике.