Новый глава комитета по этике РФС будет выбран на исполкоме

Новый председатель комитета по этике РФС должен быть выбран на исполкоме организации. Об этом сообщил член комитета Андрей Созин. Ранее этот пост покинул Владимир Лукин.

- На Совете при Президенте России, наверное, будут определены некие отправные точки по спорту, после чего станет ясно, - цитирует ТАСС Созина. - Но по новому руководителю или исполняющему его обязанности должен решить исполком РФС. Думаю, что это будет какой-то человек, рекомендованный Мутко. Я с ним (Мутко) по вопросу своего выдвижения не общался, руки не дошли.