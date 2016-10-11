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Новый глава комитета по этике РФС будет выбран на исполкоме

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Новый председатель комитета по этике РФС должен быть выбран на исполкоме организации. Об этом сообщил член комитета Андрей Созин. Ранее этот пост покинул  Владимир Лукин.

- На Совете при Президенте России, наверное, будут определены некие отправные точки по спорту, после чего станет ясно, - цитирует ТАСС Созина. - Но по новому руководителю или исполняющему его обязанности должен решить исполком РФС. Думаю, что это будет какой-то человек, рекомендованный Мутко. Я с ним (Мутко) по вопросу своего выдвижения не общался, руки не дошли.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3695027

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