Новый газон футбольного поля стадиона "Динамо" будет введен в эксплуатацию в начале игрового сезона

Информация о проблемах с газоном на поле стадиона "Динамо" не соответствует действительности. Газон был застелен в середине октября 2017 года. Укладка заняла пять дней. Так как играть на уложенном газоне в этом сезоне не планировалось, было принято решение убрать поле под снег, для перезимовки. Газон был обработан необходимыми удобрениями и средствами защиты растений специально для перевода в спящий режим. В феврале 2018 года газон будет выведен из спящего режима и к началу игрового сезона придет в отличное состояние.