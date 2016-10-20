Нижегородские власти будут искать способы выплатить долги игрокам "Волги"

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов подчеркнул, что власти держат на контроле ситуацию с долгами в "Волге" и будут искать пути решения проблемы. Ранее сообщалось, что губернатор области получил письмо от РФС с просьбой помочь выплатить долги клуба.

Напомним, в настоящее время "Волга" расформирована и находится в стадии ликвидации.

- Письмо от РФС поступило, футболисты и бывший тренер "Волги" хотят получить премии, которые прописаны как необязательные к выплате и производятся только при наличии денежных средств и результата, - ни результата, ни денежных средств у клуба нет, - приводит ТАСС слова Панова. - Будем изыскивать возможности и дорабатывать этот момент до конца. Минспорта региона держит на контроле ситуацию.

Речь идет о задолженности по премиальным перед четырьмя бывшими футболистами "Волги" и тренером Андреем Талалаевым в сумме около десяти миллионов рублей.

- Вместо того, чтобы писать письма, лучше бы подтвердили свои цифры результатами, - добавил Панов.