Николай Писарев: "Я против массовой натурализации"

Спортивный директор РФС, главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев в интервью "СЭ" подчеркнул, что выступает против массовой натурализации. Также Писарев выразил уверенность, что лимит на легионеров – это вынужденная мера.

– Одна из главных проблем у нашей национальной команды – центр обороны. Кто в перспективе мог бы закрыть этот участок?

– Мне уже семь лет задают этот вопрос. Да, есть у нас ребята, способные укрепить эту зону. Появился Илья Кутепов, есть Иван Новосельцев. Очень хорошие перспективы у Никиты Чернова, выступающего сейчас за "Енисей". Уверен, что сможет создать конкуренцию и Виталий Лысцов, который принадлежит "Бенфике", но сейчас отдан в аренду. Также могу отметить игроков молодежной сборной Илью Зуева и Максима Карпова. В любом случае свято место пусто не бывает.

– Лимит на легионеров, натурализация игроков – не мешает ли все это россиянам выходить в основах клубов?

– Лимит – меньшее зло, чем трата государственных денег. Отвечу коротко: когда у нас не будет такого расточительного отношения к госсредствам в футболе, тогда и можно отменять эту вынужденную меру. Все говорят про борьбу за место на поле при лимите, но толком не понимают, что за этим стоит. Конкуренция в чистом виде – это пожирание одного другим. Выживает сильнейший. Может случиться так, что при том финансировании, какое у нас сейчас, российские футболисты вообще не выдержат конкуренции. И тогда придется собирать сборную из ФНЛ. По поводу натурализации я ни "за", ни "против". Но не поддерживаю массовую натурализацию. О каком патриотизме в таком случае может идти речь, если мы на своих футболистов не ставим. (Алина РОМАНЦЕВА)

Николай Писарев: "Лимит - меньшее зло, чем трата государственных денег"