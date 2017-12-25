Николай Писарев: "У Анохина в РФС более представительские функции, а Алаев больше погружен в оперативное управление. Все логично"

Бывший спортивный директор РФС Николай Писарев понимает, почему исполком Российского футбольного союза решил назначить исполняющим обязанности президента организации генерального директора Александра Алаева. Сегодня, напомним, Виталий Мутко решил приостановить свои полномочия на посту президента РФС.

– Почему, на ваш взгляд, отказался от исполнения обязанностей главы РФС Сергей Анохин?

– Мне сложно говорить о его мотивах. Считаю, что Алаев больше находится в процессе оперативного управления. Соответственно он лучше знает все управленческие обязанности, потому что он работает в ежедневном режиме. Должность президента – все-таки более, скажем так, представительская функция. А Алаев – человек, который находится в оперативно управлении. Для него нет никаких мелочей, которые бы он не охватывал. И это касается не только большого футбола, но и всех его подвидов. Считаю, что исполком сделал нормальный выбор.

– У Анохина должность выше. Получается, он не так погружен в дела российского футбола?

– Алаев в оперативном управлении, поэтому больше погружен в дела федерации. А вице-президент – более представительская функция. К тому же Анохин президент Московской федерации футбола. Как мне видится, Анохин не так погружен в оперативные дела РФС. А здесь нужен человек, который знает оперативное управление и знание финансовой деятельности. А это, на мой взгляд, ближе Алаеву. (Андрей СИЗЯКИН)