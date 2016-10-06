Николай Левников: "Уход Иванова стал для всех неожиданностью"

Председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников отметил, что уход со своего поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова стал неожиданностью. По его словам, никто в РФС не говорил об этом.

- Для меня это новость, которую я узнал от вас, никто об этом нас не уведомлял, - цитирует "Р-Спорт" Левникова. – Можно сказать, что (новость) стала неожиданностью. У нас был судейский комитет вчера, Иванов не присутствовал на нем по болезни. Никто про его отставку там не говорил.