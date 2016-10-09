Николай Левников: "Необходимо возродить коллегию футбольных арбитров"

Председатель судейского комитета и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников уверен, что нужно возродить коллегию футбольных арбитров. Ранее глава судейского департамента РФС Валентин Иванов подал заявление на увольнение по собственному желанию, которое было удовлетворено. Исполняющим обязанности судейского департамента назначен Алексей Николаев.

- Это решение руководителя, дай бог ему удачи! Если он берется за это дело серьезно, тогда необходимо, чтобы приставка и. о. ушла быстрее, - приводит ТАСС слова Левникова. - Потому что с ней в судейском деле очень сложно. Эта должность предполагает серьезную ответственность.

Если есть возможность, то нужно возродить коллегию футбольных арбитров, может быть, не как юридическое лицо, а с точки зрения управления судейством. Руководитель должен быть один, департамент должен выполнять исполнительные функции, как это происходит в УЕФА. Члены судейского комитета должны быть гораздо больше вовлечены в управление судейством. Не только любительским, но и профессиональным.

У меня есть очень много предложений по реформам в судействе, которые я озвучил на исполкоме РФС. Сегодня руководство организации знает о предложениях судейского комитета, что необходимо сделать, чтобы судейство было квалифицированнее, а самое главное - прозрачнее. Чтобы болельщики, тренеры, игроки, арбитры понимали, какие решения принимает судейская организация.

Левников уверен, что введение зеленой карточки в футболе не повлияет на отношение судей к игрокам во время матчей. Напомним, в матчах серии B арбитры могут показывать зеленую карточку игрокам, соблюдающим правила fair play.

- Если это сделано ради поощрения, то и без карточки можно сказать добрые слова игроку во время матча и поблагодарить его за честную игру, - сказал Левников. - Ничего страшного я в этом нововведении не вижу, но и позитивного тоже. Это не значит, что зеленая карточка даст право в следующем эпизоде не показать игроку желтую, если он грубо нарушит правила.