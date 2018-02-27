Николас Ломбертс: "В Бельгии я делаю хорошую рекламу России и российскому футболу"

Экс-защитник "Зенита" Николас Ломбертс, выступающий ныне за "Остенде", в интервью "ProЗениту" назвал себя патриотом Санкт-Петербурга и России. Также 32-летний бельгиец признался, что чемпионство-2007 года для него памятнее, чем победа в Кубке УЕФА-2008.

– Болельщики ценят в игроках патриотические чувства. Среди болельщиков "Зенита" есть выражение: "Играть за Ростральные колонны". У вас возникало чувство, что вы играете за город? – вопрос Ломбертсу.

– Мне знакомо это выражение! Я уже сказал, что скучаю, так что, думаю, вы понимаете мои чувства. Я могу назвать себя патриотом Санкт-Петербурга и России. Думаю, здесь в Бельгии я делаю хорошую рекламу России и российскому футболу. Люди в Европе не знают вашу страну по-настоящему. Мне кажется, я хорошо справляюсь с представительскими функциями.

– Вы ходили с болельщиками на "вираж". Это помогло вам лучше их понять?

– Конечно, я стал понимать больше. Посмотрел на футбол глазами болельщика. Иногда мы недооцениваем то, насколько футболисты нужны болельщикам, а ведь футбол для них – вся жизнь.

– Что для вас более памятно: чемпионство-2007 или Кубок УЕФА–2008?

– Ох! Нужно обязательно выбрать что-то одно, да? Даже не знаю. И одно, и другое – события незабываемые! Правда, в Кубке УЕФА я пропустил из-за травмы почти все решающие матчи, так что, если уж просите, назову все-таки чемпионат.