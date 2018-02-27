Николас Ломбертс: "В Бельгии я делаю хорошую рекламу России и российскому футболу"

Экс-защитник "Зенита" Николас Ломбертс, выступающий ныне за "Остенде", в интервью "ProЗениту" назвал себя патриотом Санкт-Петербурга и России. Также 32-летний бельгиец признался, что чемпионство-2007 года для него памятнее, чем победа в Кубке УЕФА-2008.
– Болельщики ценят в игроках патриотические чувства. Среди болельщиков "Зенита" есть выражение: "Играть за Ростральные колонны". У вас возникало чувство, что вы играете за город? – вопрос Ломбертсу.
– Мне знакомо это выражение! Я уже сказал, что скучаю, так что, думаю, вы понимаете мои чувства. Я могу назвать себя патриотом Санкт-Петербурга и России. Думаю, здесь в Бельгии я делаю хорошую рекламу России и российскому футболу. Люди в Европе не знают вашу страну по-настоящему. Мне кажется, я хорошо справляюсь с представительскими функциями.
– Вы ходили с болельщиками на "вираж". Это помогло вам лучше их понять?
– Конечно, я стал понимать больше. Посмотрел на футбол глазами болельщика. Иногда мы недооцениваем то, насколько футболисты нужны болельщикам, а ведь футбол для них – вся жизнь.
– Что для вас более памятно: чемпионство-2007 или Кубок УЕФА–2008?
– Ох! Нужно обязательно выбрать что-то одно, да? Даже не знаю. И одно, и другое – события незабываемые! Правда, в Кубке УЕФА я пропустил из-за травмы почти все решающие матчи, так что, если уж просите, назову все-таки чемпионат.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-27-nikolas-lomberts-mogu-nazvat-sebya-patriotom-sankt-peterburga-i-rossii.htm
McNutter
площо к Росси относятся из-за свиней
21:03 27 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Классный игрок и отличный человек! Спасибо Коля за все.
18:11 27 февраля
баламошка
Теперь понятно почему к России так хреново относятся. Во всём бомжи виноваты.
16:55 27 февраля