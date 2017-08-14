Никита Симонян: "У Криштиану Роналду чаша терпения была переполнена"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что чаша терпения у нападающего "Реала" Криштиану Роналду была переполнена, когда он толкнул судью в матче за Суперкубок Испании с "Барселоной" (3:1). Португалец по итогам эпизода дисквалифицирован на пять матчей за удаление и толчок арбитра. Напомним, судья показал форварду вторую желтую карточку за симуляцию. Криштиану Роналду был возмущен таким решением и толкнул арбитра.

​– Роналду толкнул судью, такому великому Роналду не следовало этого делать, надо было сдержаться, но чаша терпения была переполнена, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Судьям надо смотреть, сознательно ли игрок падает.

Была ли это симуляция или нет – надо разобраться. Иной раз судьи чересчур применяют меры, показывая карточки за симуляцию. Малейший толчок, потеря координации – и ты падаешь, но не умышленно, не картинно, а естественно. Мы сегодня обсуждали в РФС: иной раз мне хочется, если бы я был игроком, положить желтую карточку в карман трусов и сделать подножку судье. Он бы упал, а я ему бы показал желтую карточку. Судьи перебарщивают с карточками за симуляции.