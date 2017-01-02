Никита Симонян: "Пеле на всю жизнь запомнил Царева"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян подчеркнул, что советский футболист Виктор Царев был настолько цепким игроком, что бразилец Пеле запомнил его на всю жизнь после матча чемпионата мира 1958 года. Сегодня стало известно, что Царев скончался на 86-м году жизни.

Царев четыре раза становился чемпионом СССР. В 1960 году он стал чемпионом Европы в составе сборной СССР. В разные годы Царев входил в тренерский штаб "Динамо" и национальной команды, а большую часть жизни посвятил динамовскому юношескому футболу.

- Помню, как-то в Москву приезжал Пеле. Мы поздоровались, он лукаво улыбнулся и извинился за то, что бразильцы обыграли сборную СССР на чемпионате мира 1958 года со счетом 2:0, - приводит ТАСС слова Симоняна. - А потом вдруг Пеле меня спросил, кто у нас играл под пятым номером. Я ответил, что Царев. Именно Царев опекал Пеле, и именно игра со сборной СССР стала единственной для Пеле, в которой он не забил на том чемпионате. Получается, что Пеле запомнил Царева на всю жизнь.

Соперничали мы только на поле, а так всегда были в хороших добрых отношениях. Надо отдать должное Виктору - он был потрясающим полузащитником. Трудно вспомнить у нас футболиста, который играл бы так же цепко.

Умер легендарный экс-защитник "Динамо" Виктор Царев