Никита Симонян: "Кандидатура на пост спортивного директора РФС уже есть"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал, что у организации есть кандидат на должность спортивного директора союза. Сегодня этот пост покинул Николай Писарев, занимавший его с 2010 года.

- Еще не общался с Писаревым, но поговорю с ним обязательно, - сказал Симонян. - Николай Николаевич немало сделал на посту спортивного директора РФС. Отношусь к нему с благодарностью за проделанную работу.

- Кто заменит Писарева?

- Кандидатура есть, но озвучивать фамилию не будем. Это известный в футбольном мире человек.

- Когда наступит ясность?

- Решение должен принять Виталий Леонтьевич Мутко. Думаю, ждать недолго. (Сергей АСТАХОВ)

Николай Писарев: "Решение об уходе из РФС абсолютно взвешенное" //

Писарев покинул пост спортивного директора РФС