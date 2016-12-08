Нападающий сборной СССР, олимпийский чемпион Мельбурна-1956 Никита Симонян в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что команда не имела права проиграть Югославии в финале футбольного турнира. По словам легендарного футболиста, соавторами золотого гола 60-летней давности стоит считать Анатолия Исаева и Анатолия Ильина. Напомним, что сегодня исполняется 60 лет со дня победы сборной СССР на Олимпиаде в Мельбурне.

– Сегодня знаменательный день в истории отечественного спорта – 60 лет со дня победы всей сборной СССР на Олимпиаде в Мельбурне. В заключительный день футболисты обыграли Югославию со счетом 1:0, – сказал Симонян. – Выдающийся председатель Спорткомитета Николай Николаевич Романов нам тогда говорил: "Если вы проиграете в финале, то поставите темное пятно". Так что уступить югославам мы не имели права и не подвели страну.

В этом году ушли из жизни два участника того финала – Анатолий Ильин и Анатолий Исаев. Ильин добивал мяч уже практически за линией ворот и делал все абсолютно правильно. Но мы, все олимпийцы, считаем, что соавторами золотого гола являются оба Анатолия.

Для меня медаль Олимпиады самая дорогая. При этом считал своим долгом отдать ее Эдуарду Стрельцову, который в Австралии провел больше игр. Но Эдуард отказался, сказал, что у него еще будут победы, а ты, Никита, уже в возрасте. С глубоким уважением отношусь к его памяти, это был великий футболист и человек. (Сергей АСТАХОВ)