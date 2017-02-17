Никита Симонян: "Баранник - кандидат на пост спортивного директора РФС"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил "СЭ", что спортивным директором Российского футбольного Союза может стать Дмитрий Баранник. Будучи игроком, он становился чемпионом СССР в составе "Зенита" (1984).

После завершения игровой карьеры Баранник работал тренером в Норвегии, а потом тренером-селекционером в "Локомотиве" и "Зените".

- Правда, что новым спортивным директором РФС станет Дмитрий Баранник? - вопрос Симоняну.

- У меня такой информации нет. Решение, насколько я понимаю, еще не принято, - сказал Симонян. - Баранник является одним из кандидатов на пост спортивного директора. Это правда. Остальных я назвать не могу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Никита Симонян: "Возможно, спортивный директор РФС будет назначен 20 февраля"