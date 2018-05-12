22:44 12 мая | Футбол — "У своих ворот"

"Наши отношения даже лучше стали". Буланова рассказала о разводе с Радимовым

Владислав РАДИМОВ и Татьяна БУЛАНОВА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Владислав РАДИМОВ и Татьяна БУЛАНОВА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Заслуженная артистка России Татьяна Буланова официально подтвердила свой развод с бывшим полузащитником сборной России и "Зенита" Владиславом Радимовым. По словам певицы, они продолжают жить в одной квартире.

- Меня перестали устраивать отношения. Я долго терпела, а потом поняла, что больше так жить не хочу, - сказала Буланова в студии программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Мне кажется сейчас, когда мы развелись, отношения даже стали лучше. Потому что, если раньше было недоверие, то сейчас спокойно: "Делай что хочешь". Какие-то стычки, даже на бытовые темы, вообще перестали существовать. Недавно написал: "Я тебя люблю". Я ему смайлик отправила.

Напомним, что Радимов и Буланова поженились 18 октября 2005 года.

Дополнительная информация

http://www.ntv.ru/novosti/2016902/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Millwall82

Ну Радим открою секрет, любит прикладываться к бутылке. К пиву особенно.

23:58 12 мая

Тарасено

Зачем это в спортивной газете?

23:48 12 мая

BigStar

Так пофиг же!!!

23:43 12 мая

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