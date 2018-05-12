"Наши отношения даже лучше стали". Буланова рассказала о разводе с Радимовым

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова официально подтвердила свой развод с бывшим полузащитником сборной России и "Зенита" Владиславом Радимовым. По словам певицы, они продолжают жить в одной квартире.

- Меня перестали устраивать отношения. Я долго терпела, а потом поняла, что больше так жить не хочу, - сказала Буланова в студии программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Мне кажется сейчас, когда мы развелись, отношения даже стали лучше. Потому что, если раньше было недоверие, то сейчас спокойно: "Делай что хочешь". Какие-то стычки, даже на бытовые темы, вообще перестали существовать. Недавно написал: "Я тебя люблю". Я ему смайлик отправила.



Напомним, что Радимов и Буланова поженились 18 октября 2005 года.