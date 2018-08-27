"Надежда" переименована в "Кубань"

Футбольный клуб "Надежда" решением президиума Краснодарской краевой федерации футбола переименован в "Кубань", сообщает официальный сайт организации. В соответствии с этим "в Регламенте краевых соревнований, а также в иной печатной продукции, выпущенной ранее, ФК "Надежда" следует читать как ФК "Кубань".

– Со своей стороны я искренне благодарен, – сказал руководитель клуба, главный тренер Станислав Лысенко. – Я понимаю, какая это ответственность, и мы очень серьезно подходим к этому делу. Мы должны не только играть в красивый футбол, но и популяризировать этот вид спорта среди населения края. Мы все понимаем и занимаемся этим. "Кубань" для меня – это жизнь, поэтому я не могу относиться равнодушно ко всему происходящему. В связи с чем вызвано переименование? Все очень просто. Есть большая армия болельщиков, ветеранов, которые нас поддерживают, сочувствующие и переживающие. Основное финансирование находится в руках этих людей, и, думаю, они хотели бы видеть "Кубань", а не "Надежду".