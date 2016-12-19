На судейский сбор вызваны 60 человек

На сбор судей высшей группы (категория Pro), которые будут обслуживать матчи чемпионата России, вызваны 60 человек. С 7 по 21 февраля в Турции будут тренироваться 22 арбитра и 38 ассистентов.
В список арбитров вошли: Апонасенко, Арсланбеков, Еськов, Карасев, А. Матюнин, Николаев, Турбин, Федотов (все - Москва), Безбородов, Лапочкин, Левников (все - Санкт-Петербург), Вилков (Нижний Новгород), Галимов (Улан-Удэ), Егоров (Саранск), Иванов (Ростов-на-Дону), Костевич (Курск), Мешков (Дмитров), Москалев, Соколов (оба - Воронеж), Сельдяков (Балашиха), Сухой (Люберцы), Чистяков (Азов).
Арсланбеков давно не обслуживал игры премьер-лиги, а Апонасенко и Соколов - новички. В списке ассистентов отсутствует питерец Голубев - он завершил карьеру, начавшуюся в 1992 году. (Александр БОБРОВ)
- Сергей Карасев (судья)
- Владислав Безбородов
- Алексей Еськов (судья)
- Александр Егоров (судья)
- Виталий Мешков
- Михаил Вилков
- Евгений Турбин
- Алексей Николаев (судья)
- Николай Левников
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Тимур Арсланбеков
- Алексей Матюнин
- Игорь Федотов
- Владимир Москалев
- Сергей Иванов (футбол)
- Роман Галимов (судья)
- Владимир Сельдяков
- Алексей Сухой (судья)