На судейский сбор вызваны 60 человек

На сбор судей высшей группы (категория Pro), которые будут обслуживать матчи чемпионата России, вызваны 60 человек. С 7 по 21 февраля в Турции будут тренироваться 22 арбитра и 38 ассистентов.

В список арбитров вошли: Апонасенко, Арсланбеков, Еськов, Карасев, А. Матюнин, Николаев, Турбин, Федотов (все - Москва), Безбородов, Лапочкин, Левников (все - Санкт-Петербург), Вилков (Нижний Новгород), Галимов (Улан-Удэ), Егоров (Саранск), Иванов (Ростов-на-Дону), Костевич (Курск), Мешков (Дмитров), Москалев, Соколов (оба - Воронеж), Сельдяков (Балашиха), Сухой (Люберцы), Чистяков (Азов).

Арсланбеков давно не обслуживал игры премьер-лиги, а Апонасенко и Соколов - новички. В списке ассистентов отсутствует питерец Голубев - он завершил карьеру, начавшуюся в 1992 году. (Александр БОБРОВ)