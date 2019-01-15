На пост президента РФС поданы документы от двух кандидатов

В воскресенье, 13 января, завершился прием заявок от кандидатов на пост президента Российского футбольного союза. Двумя кандидатами на вакантную должность после ухода Виталия Мутко стали председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков и бывший министр спорта Ульяновской области и вице-президент ульяновской "Волги" Сергей Кузьмин.

Дюков считается главным претендентом. В декабре его кандидатуру выдвинули более 40 субъектов российского футбола, в январе выдвижение также поддержала Российская футбольная премьер-лига.

Бывший министр спорта Ульяновской области подал документы уже на исходе установленного временного отрезка – в пятницу.

– Получил поддержку от пяти членов РФС, – сообщил Кузьмин "СЭ". – Это – Ульяновская федерация футбола, ФК "Волга", Детская футбольная лига, Федерация футбола инвалидов и федерация футбола глухих. Далее дело за избиркомом РФС, и в среду уже может быть решение.

Это повторная попытка Кузьмина возглавить РФС – в 2010 году он также выдвигался на должность, но проиграл.

Пост президента организации стал вакантным в декабре 2018 года после того, как свои полномочия сложил бывший глава Виталий Мутко. Исполняющим обязанности до избрания нового главы остается Сергей Прядкин.

Выборы состоятся 22 февраля.(Андрей Сизякин)