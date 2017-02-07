МВД запретило посещать спортивные мероприятия 200 болельщикам

Начальник Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Леонид Гербановский заявил, что более 70 лидеров неформальных объединений болельщиков было привлечено к уголовной ответственности в 2015 и 2016 годах. Гербановский подверг критике работу футбольных федераций, подчеркнув, что беспорядков с участием российских болельщиков на Euro-2016 во Франции можно было избежать.

– В прошлом году было задержано 3384 человека, еще 57,9 процента нарушений совершено на матчах с участием клубов РФПЛ, – цитирует ТАСС Гербановского. – При этом мы отмечаем рост количества использования пиротехники – только во второй половине 2016 года было установлено более тысячи таких фактов, кроме того, было зафиксировано два случая массового хранения пиротехнических изделий. Ежегодное снижение посещения спортивных мероприятий определенно связано с хулиганством, нецензурщиной и опасным для окружающих поведением футбольных фанатов. Более того, околофутбольная агрессия выплескивается и за пределами стадиона.



Участниками неформальных объединений болельщиков совершаются массовые драки, беспорядки, устраиваются незаконные акции. В этих условиях МВД России приходится действовать жестко – в 2015 и 2016 годах в отношении лидеров неформальных объединений болельщиков возбуждено более 60 административных дел, а к уголовной ответственности привлечено 75 лиц. В отношении более чем 200 человек применено такое административное наказание, как запрет на посещение массовых спортивных соревнований, – на сегодня в списке запретов 53 человека. Однако из 3214 административных материалов судами рассмотрено только 2550 дел, а административная ответственность наложена только в 201 случае, и это проблема, профилактические действия пока слабые.



Заинтересованные футбольные федерации с правоохранительными органами взаимодействуют слабо. Так на неоднократные запросы со стороны МВД России об информации о купивших билеты на чемпионат Европы во Франции ответ поступил только за несколько дней до первого матча. Это не позволило нам провести необходимую профилактическую работу, которая могла бы предотвратить правонарушения, совершенные российскими болельщиками.