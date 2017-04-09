22:42 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Мутко собирает судей

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Завтра президент РФС Виталий Мутко проведет совещание со всеми судьями премьер-лиги. На встречу приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов, Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов. Еще два рефери приехать не смогут: Турбин работает на игре "Урал" – "Оренбург", а Чистяков – на матче "Томь" – "Рубин". (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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freak

Раздача чемоданов лично от Федуна

23:42

vip777

Решение собрания такого судить Спартак как компот!

23:27

Taffarel

Зенит сам не вывозит, тянуть будут?

23:24

Michaell

Мутко: "Всё в порядке, отрыв увеличивается. Через неделю все знают что делать. Не подведём Лёню"

23:19

jonnio

Аполитично судите товарищи! Плохо ещё мы воспитываем наш судейский корпус!

23:19

Thomas_Boy

Приходите, тараканы, я вас чаем угощу! (с).

23:19

баламошка

Мутко: "8 очков... Нужно что-то срочно делать со Спартаком".

23:14

NapoliFC

Как он запел после вчерашнего позора клуба "Газпром":)

23:06

Antonio85

на повестке дня распределение мест в чемпионате

23:01

GoaLapagos

РАСТЕРЯЛИСЬ?

23:00

vip777

Такие собрания надо в прямом эфире проводить.

22:56

Смерть сусликам

Дать указание тянуть бомжей?

22:48

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