Мутко собирает судей

Завтра президент РФС Виталий Мутко проведет совещание со всеми судьями премьер-лиги. На встречу приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов, Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов. Еще два рефери приехать не смогут: Турбин работает на игре "Урал" – "Оренбург", а Чистяков – на матче "Томь" – "Рубин". (Александр БОБРОВ)