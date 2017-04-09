Мутко собирает судей

Завтра президент РФС Виталий Мутко проведет совещание со всеми судьями премьер-лиги. На встречу приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов, Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов. Еще два рефери приехать не смогут: Турбин работает на игре "Урал" – "Оренбург", а Чистяков – на матче "Томь" – "Рубин". (Александр БОБРОВ)
freak
Раздача чемоданов лично от Федуна
23:42
vip777
Решение собрания такого судить Спартак как компот!
23:27
Taffarel
Зенит сам не вывозит, тянуть будут?
23:24
Michaell
Мутко: "Всё в порядке, отрыв увеличивается. Через неделю все знают что делать. Не подведём Лёню"
23:19
jonnio
Аполитично судите товарищи! Плохо ещё мы воспитываем наш судейский корпус!
23:19
Thomas_Boy
Приходите, тараканы, я вас чаем угощу! (с).
23:19
баламошка
Мутко: "8 очков... Нужно что-то срочно делать со Спартаком".
23:14
NapoliFC
Как он запел после вчерашнего позора клуба "Газпром":)
23:06
Antonio85
на повестке дня распределение мест в чемпионате
23:01
GoaLapagos
РАСТЕРЯЛИСЬ?
23:00
vip777
Такие собрания надо в прямом эфире проводить.
22:56
Смерть сусликам
Дать указание тянуть бомжей?
22:48