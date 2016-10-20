Мутко рассмотрит возможность ухода с поста президента РФС

Вице-премьер Виталий Мутко планирует оценить необходимость ухода с поста президента РФС и провести консультации с руководством ФИФА и УЕФА. Мутко также является главой оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года.

- Мы рассмотрим этот вопрос, - цитирует ТАСС Мутко. - Все-таки впереди чемпионат мира. Сегодня президент РФС занимается подготовкой к чемпионату мира, модернизацией российского футбола, национальной командой. Поэтому мы еще раз рассмотрим этот вопрос, проконсультируемся с руководством ФИФА и УЕФА на эту тему.