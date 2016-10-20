14:49 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Мутко рассмотрит возможность ухода с поста президента РФС

0
0
0
1

Вице-премьер Виталий Мутко планирует оценить необходимость ухода с поста президента РФС и провести консультации с руководством ФИФА и УЕФА. Мутко также является главой оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года.

- Мы рассмотрим этот вопрос, - цитирует ТАСС Мутко. - Все-таки впереди чемпионат мира. Сегодня президент РФС занимается подготовкой к чемпионату мира, модернизацией российского футбола, национальной командой. Поэтому мы еще раз рассмотрим этот вопрос, проконсультируемся с руководством ФИФА и УЕФА на эту тему.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3720529

0
0
0
1
Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США лишают Китай военной девственности...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

pakha

Просто непотопляемый ганд0н.

15:24

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ