Мутко пообещал проконтролировать реконструкцию стадиона во Владикавказе

Заместитель председателя правительства Виталий Мутко на встрече с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым пообещал взять на контроль реконструкцию стадиона "Спартак" во Владикавказе и расположенной на территории стадиона детской школы футбола "Спартак-Алания", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Стадион – один из главных спортивных символов Осетии – был построен в 1962 году... Для полноценного функционирования стадиона необходимо провести ремонт чаши... В числе наиболее крупных работ – замена футбольного поля. Кроме того, в ремонте нуждается административное здание. Виталий Мутко пообещал рассмотреть и взять на контроль эти вопросы.

В этом году на владикавказском стадионе "Спартак" будет произведена замена искусственного покрытия поля, это стало возможным благодаря федеральной целевой программе по развитию физкультуры и спорта в России на 2016-2020 годы.

Футбольная школа "Спартак-Алания" была основана в 1976 году, в настоящее время в ней занимаются порядка 500 детей. Для полноценного функционирования учебного заведения необходима реконструкция спортивных площадок.