17:25 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Мутко пообещал погасить долги РФС до конца 2017 года

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Президент РФС Виталий Мутко отметил, что кредиторская задолженность организации к концу текущего года составит 460 миллионов рублей. Это значит, что по сравнению с 2015 годом футбольный союз сумел снизить долги более чем в шесть раз.

– Главное – стабильность, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Вы знаете, что у РФС большие затраты: это проведение различных турниров, подготовка сборных, многое другое... Все стоит денег. Надо работать в рамках своего бюджета, согласно которому на конец года кредиторская задолженность составит около 460 миллионов рублей.

Эту сумму до конца 2017 года, как и планировалось, мы погасим. Конечно, можно было бы взять средства из бюджета следующего года и погасить раньше, но делать этого не будем.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161030/1111549708.html

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