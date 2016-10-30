Мутко пообещал погасить долги РФС до конца 2017 года

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что кредиторская задолженность организации к концу текущего года составит 460 миллионов рублей. Это значит, что по сравнению с 2015 годом футбольный союз сумел снизить долги более чем в шесть раз.

– Главное – стабильность, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Вы знаете, что у РФС большие затраты: это проведение различных турниров, подготовка сборных, многое другое... Все стоит денег. Надо работать в рамках своего бюджета, согласно которому на конец года кредиторская задолженность составит около 460 миллионов рублей.

Эту сумму до конца 2017 года, как и планировалось, мы погасим. Конечно, можно было бы взять средства из бюджета следующего года и погасить раньше, но делать этого не будем.