Мутко оставит свой пост в Оргкомитете "Россия-2018"? Отвечает сам вице-премьер

Вице-премьер РФ Виталий Мутко не исключил, что может оставить свой пост главы Оргкомитета ЧМ-2018. Ранее он объявил о приостановлении своей деятельности на должности главы РФС на время судебного разбирательства в CAS в связи с обвинениями в организации системы допинговых махинаций.

– Вы сказали, что в Оргкомитете Россия-2018 будет руководить Сорокин. Правильно ли понимаем, что вы собираетесь оставить свой пост председателя?

– Думаю, такие же вещи я предложу, но решать будут глава государства и председатель правительства. Логика диктует, что я сосредоточусь на государственной работе.

На вопрос, когда он это предложит, Мутко развел руками.

Мутко временно приостановил выполнение обязанностей в РФС. Live!