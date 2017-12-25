21:18 25 декабря | Футбол — "У своих ворот"

Мутко оставит свой пост в Оргкомитете "Россия-2018"? Отвечает сам вице-премьер


Вице-премьер РФ Виталий Мутко не исключил, что может оставить свой пост главы Оргкомитета ЧМ-2018. Ранее он объявил о приостановлении своей деятельности на должности главы РФС на время судебного разбирательства в CAS в связи с обвинениями в организации системы допинговых махинаций.

– Вы сказали, что в Оргкомитете Россия-2018 будет руководить Сорокин. Правильно ли понимаем, что вы собираетесь оставить свой пост председателя?

– Думаю, такие же вещи я предложу, но решать будут глава государства и председатель правительства. Логика диктует, что я сосредоточусь на государственной работе.

На вопрос, когда он это предложит, Мутко развел руками.

Мутко временно приостановил выполнение обязанностей в РФС. Live!

Материалы сюжета: Виталий Мутко: пауза в РФС
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий