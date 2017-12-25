17:21 | Футбол — "У своих ворот"

Мутко остается в РФС

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По данным "СЭ", отставки Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза сегодня не произойдет. В эти минуты проходит заседание исполкома РФС. Напомним, что издание "Коммерсант" на днях сообщило, что Мутко сложит с себя полномочия руководителя футбольной федерации.

Исполком РФС. Мутко остается. Live!

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Материалы сюжета: Отставка Мутко: миф или реальность?
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КОММЕНТАРИИ (15)
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Бу-га-га!

Ещё бы Сибирь сохранить, и саксы умоются!

18:07

Бу-га-га!

Щастье-то како! Таперча заживём!!

18:05

hsn_72@bk.ru

в мире относятся к нам как к гавну, а это гавно на плаву.

18:05

Jean4

Хоть одна хорошая новость за сегодня.

18:05

suviegra

Какая радость! Он же еще не до конца угробил российский спорт. Нужно предоставить ему такую возможность.

17:53

шаман

Кооператив Озеро продолжает процветать, в отличии от страны, кто б сомневался...

17:50

Мойка для бомжей

А я так ждал,надеялся и верил(((

17:40

Ю.Ю.

Как же так? "Коммерсант" ведь обещал.

17:34

Несвин

Этот деятель вечен, как мавзолей тов.Ленина.

17:31

Andre_Saratov

Облом.

17:29

lokofanat

Живучий таракан оказался...

17:27

muck

рубить под корень !

17:26

hsn_72@bk.ru

кто в этом сомневался. так и будут дальше играть в ноябре в Хабаровске в марте в Москве. ? какой главный такой и Календарь.

17:25

VentoR

УР-РААААААААААААААА!!!111

17:24

совва

Счастье какое привалило... понятно было, что сам не уйдет.

17:24