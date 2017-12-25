Мутко остается в РФС

По данным "СЭ", отставки Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза сегодня не произойдет. В эти минуты проходит заседание исполкома РФС. Напомним, что издание "Коммерсант" на днях сообщило, что Мутко сложит с себя полномочия руководителя футбольной федерации.
Бу-га-га!
Ещё бы Сибирь сохранить, и саксы умоются!
18:07
Бу-га-га!
Щастье-то како! Таперча заживём!!
18:05
hsn_72@bk.ru
в мире относятся к нам как к гавну, а это гавно на плаву.
18:05
Jean4
Хоть одна хорошая новость за сегодня.
18:05
suviegra
Какая радость! Он же еще не до конца угробил российский спорт. Нужно предоставить ему такую возможность.
17:53
шаман
Кооператив Озеро продолжает процветать, в отличии от страны, кто б сомневался...
17:50
Мойка для бомжей
А я так ждал,надеялся и верил(((
17:40
Ю.Ю.
Как же так? "Коммерсант" ведь обещал.
17:34
Несвин
Этот деятель вечен, как мавзолей тов.Ленина.
17:31
Andre_Saratov
Облом.
17:29
lokofanat
Живучий таракан оказался...
17:27
muck
рубить под корень !
17:26
hsn_72@bk.ru
кто в этом сомневался. так и будут дальше играть в ноябре в Хабаровске в марте в Москве. ? какой главный такой и Календарь.
17:25
VentoR
УР-РААААААААААААААА!!!111
17:24
совва
Счастье какое привалило... понятно было, что сам не уйдет.
17:24