Мутко остается в РФС

По данным "СЭ", отставки Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза сегодня не произойдет. В эти минуты проходит заседание исполкома РФС. Напомним, что издание "Коммерсант" на днях сообщило, что Мутко сложит с себя полномочия руководителя футбольной федерации.

Исполком РФС. Мутко остается. Live!