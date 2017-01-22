Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Инфантино не избираться на пост президента РФС

Президент РФС Виталий Мутко назвал глупостью информацию о том, что глава ФИФА Джанни Инфантино просил его не выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в сентябре швейцарец сделал телефонный звонок российскому коллеге и озвучил свою просьбу.

- Глупости все это, - приводит ТАСС слова Мутко. - Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались.



По информации британского таблоида Mail on Sunday, причиной послужило упоминание Мутко в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Напомним, вице-премьер правительства РФ минувшим летом не смог посетить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за соответствующего решения МОК. Эта ситуация вызвала беспокойство в ФИФА.