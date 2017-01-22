10:29 22 января | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Инфантино не избираться на пост президента РФС

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Президент РФС Виталий Мутко назвал глупостью информацию о том, что глава ФИФА Джанни Инфантино просил его не выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в сентябре швейцарец сделал телефонный звонок российскому коллеге и озвучил свою просьбу.

- Глупости все это, - приводит ТАСС слова Мутко. - Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались. 

По информации британского таблоида Mail on Sunday, причиной послужило упоминание Мутко в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Напомним, вице-премьер правительства РФ минувшим летом не смог посетить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за соответствующего решения МОК. Эта ситуация вызвала беспокойство в ФИФА.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3961125

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КОММЕНТАРИИ (4)
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механик39

Мутко не поедет на ЧМ по футболу 2018 года .

16:14 22 января

Ment Ali

Непотопляемый...

13:02 22 января

Звездоносец

Вор должен сидеть в тюрьме.

12:19 22 января

баламошка

Мутко назвал себя глупостью.

11:36 22 января

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