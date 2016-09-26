20:50 26 сентября | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Мутко намерен сократить штат Российского футбольного союза

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что организацию ждет сокращение штата сотрудников.

Руководитель возглавлял РФС с 2005 по 2009 год. Он вернулся на пост главы РФС в сентябре 2015 года, а в минувшую субботу был переизбран на четырехлетний срок.

- РФС будет (изменять. - Прим. "СЭ") систему управления, будет сокращение персонала. Я хочу, чтобы в управление футболом приходили люди, которые прошли футбольную школу, - приводит ТАСС слова Мутко. - Достаточно, если персонал (РФС. - Прим. "СЭ") будет от 90 до 100 человек. Было 160 человек, потом мы сделали 120.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3655084

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Супершвайни

Я хочу, чтобы в управление футболом приходили люди, которые прошли футбольную школу,====== ОБРАЗОВАНИЕ Мутко : Получил начальное профессиональное образование в мореходном ПТУ в городе Петрокрепость Ленинградской области по специальности «моторист». Получил среднее профессиональное образование в Ленинградском речном училище. Заочно, будучи в должности председателя Кировского райсовета, без отрыва от работы окончил находящийся на территории Кировского района Ленинградский институт водного транспорта по специальности «инженер-механик на судовых машинах» (1987).

22:21 26 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ