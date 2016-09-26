Мутко намерен сократить штат Российского футбольного союза

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что организацию ждет сокращение штата сотрудников.

Руководитель возглавлял РФС с 2005 по 2009 год. Он вернулся на пост главы РФС в сентябре 2015 года, а в минувшую субботу был переизбран на четырехлетний срок.

- РФС будет (изменять. - Прим. "СЭ") систему управления, будет сокращение персонала. Я хочу, чтобы в управление футболом приходили люди, которые прошли футбольную школу, - приводит ТАСС слова Мутко. - Достаточно, если персонал (РФС. - Прим. "СЭ") будет от 90 до 100 человек. Было 160 человек, потом мы сделали 120.