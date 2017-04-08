Мутко – Мурманску: "Полей нет? Надо авторучку взять и заявку написать!"

Президент федерации футбола Мурманской области Николай Довгоборский эмоционально выступил на конференции РФС, отметив, что спонсоры денег на развитие футбола не дают. В ответ президент РФС Виталий Мутко сказал следующее: "Авторучку надо взять и заявку написать".

– У меня хороший отношения с председателем спорткомитета региона, она со всем соглашается, но когда дело доходит до конкретики, денег нет, – говорит Довгоборский. – Отправляет к спонсорам. Я не люблю это слово. Ведь тому, кто что-то дает, нужно и что-то получить. Но Мурманск вообще-то – богатейший край. И я пошел по спонсорам. По банкам, по рыбным, портовым хозяйствам. Предлагаю различный спектр рекламной продукции. На что мне отвечают: "А зачем нам это нужно? Дадим денег на футбол, и к нам тут же придет налоговая". Плюс у нас все решается лично через губернатора. Так что стратегия хорошая, но интересно, как это все будет реализовываться. Я даже манежа не прошу, дайте коробку закрытую! У нас в Мурманске население 300 тысяч. Как в Исландии. Вдруг среди них есть новый Аршавин?

– У меня двоякое впечатление от выступления, – ответил Мутко. – Вроде все правильно вы говорите. Но с другой стороны я же сказал: 347 полей мы уложили в стране. Авторучку надо взять и заявку написать. С вашим министром спорта я много что реализовал! Говорите вашей девушке: не только лыжные гонки, но и футбол является базовым видом спорта!