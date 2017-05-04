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Мутко и ветераны футбола возложат цветы у Могилы Неизвестного солдата

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Ветераны отечественного футбола и президент РФС Виталий Мутко в преддверии Дня Победы посетят Александровский сад и возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата, сообщает официальный сайт РФС. Мероприятие начнется 5 мая в 11.30. Ожидается, что в нем примут участие  Никита Симонян, Алексей Парамонов, Виктор Понедельник, Александр Мирзоян, Сергей Ольшанский, Виктор Шустиков, Борис Копейкин, Анзор Кавазашвили, Валерий Маслов, Владимир Пильгуй и многие другие заслуженные ветераны. 

Почтить память воинов придут вдовы прославленных игроков – Валентина Яшина, Зоя Бубукина, Ольга Ивакина, Любовь Хусаинова, Елена Боброва, Галина Исаева и другие.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86387.html

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