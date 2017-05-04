Мутко и ветераны футбола возложат цветы у Могилы Неизвестного солдата

Ветераны отечественного футбола и президент РФС Виталий Мутко в преддверии Дня Победы посетят Александровский сад и возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата, сообщает официальный сайт РФС. Мероприятие начнется 5 мая в 11.30. Ожидается, что в нем примут участие Никита Симонян, Алексей Парамонов, Виктор Понедельник, Александр Мирзоян, Сергей Ольшанский, Виктор Шустиков, Борис Копейкин, Анзор Кавазашвили, Валерий Маслов, Владимир Пильгуй и многие другие заслуженные ветераны.

Почтить память воинов придут вдовы прославленных игроков – Валентина Яшина, Зоя Бубукина, Ольга Ивакина, Любовь Хусаинова, Елена Боброва, Галина Исаева и другие.