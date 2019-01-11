Московский "Арарат" вновь будет выступать в России

Известный агент Валерий Оганесян сообщил "СЭ", что московский "Арарат" вновь будет выступать в чемпионате России. Команда была создана в 2017 году и в дебютном сезоне выиграла первенство ПФЛ в группе "Центр". В начале сезона за нее выступал ряд известных российских футболистов, включая экс-игроков сборной Романа Павлюченко, Марата Измайлова и Алексея Ребко. Зимой из-за финансовых проблем они покинули команду.

- Правда ли, что вы вновь встаете у руля "Арарата", и команда опять будет выступать в России?

– Да. Заявляемся на КФК и планируем пройти лицензирование в ПФЛ. Летом хотим уже играть во втором дивизионе в России.

– Под названием московский "Арарат"?

– Да. Это то же юр. лицо, которое завоевало путевку в ФНЛ, но по определенным причинам не захотело там выступать. Теперь полностью выкуплены права. Будем играть в России. (Виталий Айрапетов)

"Арарат" после победы в ПФЛ отказался переходить в ФНЛ из-за финансовых проблем. Клуб переехал в Армению, где объединился с командой "Арарат Москва" под названием "Арарат-Армения". В текущем сезоне команда идет на четвертом месте в армянской премьер-лиге.