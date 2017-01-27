Митрофанов возглавил группу по правовым вопросам комитета РФС по работе с болельщиками

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов возглавил рабочую группу по правовым вопросам комитета РФС по работе с болельщиками. Об этом сообщил глава органа Владимир Маркин, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Кто возглавил три рабочие группы комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками?

– Группу по обеспечению безопасности на стадионах – Андрей Геннадьевич Прядкин, группу по работе с болельщиками – Эдуард Латыпов, группу по правовым вопросам – Максим Львович Митрофанов, генеральный директор "Зенита".