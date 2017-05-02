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Минспорта утвердит "Стратегию развития футбола до 2030 года" до 15 июня

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Министерство спорта утвердит "Стратегию развития футбола в Российской федерации до 2030 года", принятую 8 апреля нынешнего года на конференции РФС, до 15 июня. 

- Стратегию развития российского футбола министерство утвердит до 15 июня, - цитирует ТАСС  главу ведомства Павла Колобкова.

"Стратегия-2030" была разработана в соответствии с поручениями Президента РФ по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", которое состоялось 8 декабря 2015 года.

"Стратегия-2030" является логическим продолжением "Стратегии развития футбола в РФ на 2006 - 2016 годы" и учитывает концепцию, которая была заложена в "Стратегии развития футбола в РФ на период до 2020 года", утвержденной 26 апреля 2014 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4226250

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