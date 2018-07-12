Министр спорта Самарской области: "Академия имени Коноплева совсем недавно перешла в собственность Самарской области, постепенно все наладится"

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил, что академия футбола имени Юрия Коноплева находится под контролем области и постепенно будет приведена в порядок.

– Дело в том, что академия перешла в собственность Самарской области только в январе 2017 года, а до этого находилась в руках частного лица, – сказал Шляхтин. – Поля там "убитые" еще с 2008 года, с тех пор, как Абрамович прекратил финансирование, после этого никто ни копейки не вложил. Губернатор принял решение о замене газона еще до того, как ситуация получила резонанс. Поле будет готово к началу нового учебного года. В прошлом году за счет средств, собранных выпускниками академии, была произведена замена покрытия в манеже. Мы двигаемся поэтапно, частично восстанавливая инфраструктуру, не понимаю, откуда берется негативный фон – процесс идет, причем последовательно. В следующем году у нас запланирован косметический ремонт внутри гостиничного комплекса и приобретение автобусов. Если бы область не приобрела академию, то ее бы уже не существовало. 250 миллионов рублей вложено в приобретение этого актива, естественно, регион заинтересован в развитии футбола.

– Академия на своем сайте попросила граждан жертвовать средства на закупку мячей...

– Мне сложно комментировать эту ситуацию, у академии есть бюджетные деньги, куда они их потратят – на мячи, форму или что-то еще – должен определять руководитель. Все совсем недавно перешло в собственность области, будет постепенно налаживаться.

Напомним, что академия футбола имени Коноплева 26 июня объявила о сборе средств для закупки мячей и экипировки, ремонта жилого корпуса, закупки автобусов и замены отопительных котлов. На данный момент собрано всего 10 700 рублей. (Иван ТОРОПЦЕВ)