Министерство спорта РФ провело совещание по модернизации системы подготовки резерва

В Министерстве спорта России состоялось совещание на тему модернизации системы подготовки спортивного резерва в футболе и хоккее, сообщает официальный сайт ведомства. Мероприятие прошло под председательством заместителя министра спорта Российской Федерации Сергея Косилова.

В совещании приняли участие директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов, директор ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" Константин Вырупаев, вице-президент Федерации хоккея России Николай Урюпин, руководитель Департамента инновационной политики, науки и образования Российского футбольного союза Андрей Власов, а также руководители и специалисты спортивных школ страны по хоккею и футболу.

Участники совещания обсудили федеральные стандарты спортивной подготовки по футболу и хоккею нового поколения и федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".

Специалисты ФЦПСР рассказали об особенности расчета финансового обеспечения на основе базовых нормативных затрат на оказание услуг по спортивной подготовке и формировании перечня организаций, осуществляющих спортивную подготовку, имеющих право использовать в своих наименованиях слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания. Также на совещании были отмечены организации, преуспевающие в подготовке спортивного резерва.