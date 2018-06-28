Милана Кержакова: "Так как я любила Сашу, никто не любил"

Бывшая жена Александра Кержакова​ Милана рассказала о тяжелых отношениях с мужем – Александром. Ранее Милана сообщила о проблемах, которые возникли после того, как муж забрал у нее сына.

– Я очень любила своего мужа, и не думала, что он поступит таким образом, – говорит Милана. – Последние четыре года были посвящены ему, и никогда бы не подумала развестись с ним. Мне очень жаль, что он причиняет такую боль, и я не понимаю, как люди, которые любили друг друга, могут так сегодня общаться. Хочу, чтобы ребенок был со мной рядом. Я не сделала ничего плохого, ни для сына, ни для Саши. Так как он был для меня важен, он не был важен ни для кого.

Милана Кержакова: "Муж не дает мне видеться с сыном"