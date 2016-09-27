Михаил Гершкович: "Завтра приеду на КДК и все объясню"

Председатель Объединения отечественных футбольных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович отказался комментировать скандальную ситуацию, которая случилась накануне выборов президента РФС. Тогда, напомним, он предоставил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие действующего президента РФС Виталия Мутко в выборах является нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Позднее Тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил, что его не подписывал. По словам Гершковича, сейчас он не готов давать комментарии, а все объяснит на заседании КДК которое состоится завтра.

- Завтра я приеду на заседание КДК и все расскажу, объясню. Зачем мне делать заявления до заседания? Все завтра и узнаете, - сказал Гершкович (Виталий АЙРАПЕТОВ)