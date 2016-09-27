17:28 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Михаил Гершкович: "Завтра приеду на КДК и все объясню"

0
0
0
3
 
Михаил ГЕРШКОВИЧ.Гершковича могут отстранить от футбола на полгода за подделку документов

Председатель Объединения отечественных футбольных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович отказался комментировать скандальную ситуацию, которая случилась накануне выборов президента РФС. Тогда, напомним, он предоставил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие действующего президента РФС Виталия Мутко в выборах является нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Позднее Тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил, что его не подписывал. По словам Гершковича, сейчас он не готов давать комментарии, а все объяснит на заседании КДК которое состоится завтра.

- Завтра я приеду на заседание КДК и все расскажу, объясню. Зачем мне делать заявления до заседания? Все завтра и узнаете, - сказал Гершкович (Виталий АЙРАПЕТОВ)

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

zega

Жуликоватый по жизни сектант. Нужно дать ему пожизненную дисквалификацию.

18:14

shpasic

"Завтра я приеду на заседание КДК и все расскажу" - это почти как в рекламе: "сейчас поднимусь и вставлю")

17:53

Вопреки

Понятно... завтра заговорщик все вывернет против Бердыева, что тот якобы соглашался ранее с текстом... Хотя как это будет вязаться с заявлением Гаджиева, который уже объявил, что Бердыев не подписывал кляузу и даже не читал ее и что просто Гершкович не смог до него дозвониться... Вот будет цирк - с больной головы на здоровую... как Гинер учил ?

17:46

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ