Михаил Гершкович: "Участие Мутко в выборах президента РФС - нарушение устава ФИФА и УЕФА"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что участие в выборах президента РФС действующего главы организации Виталия Мутко является нарушением устава ФИФА и УЕФА, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Ранее Гершкович поддержал кандидатуру Валерия Газзаева на пост президента РФС.
– Само по себе участие Виталия Мутко в выборах на должность президента РФС, так и участие голосующих за него является нарушением документов ФИФА и УЕФА, – сказал Гершкович.
Напомним, что выборы президента РФС состоятся 24 сентября.
СашаРичагин
Нам ФИФы эти и УЕФы не указ. Мы сами с усами: самобытная, великая страна. У нас дружбан Путина рулил и будет рулить, и начхать нам на всё! Вот такая у нас духовная скрепа! Как бы ни удаляли честные комментарии на этом сайте (мой первый удалили, но я всё равно правду завсегда скажу).
14:06
lokofanat
Можно сколько угодно не любить Гершковича, однако это не отменяет того, что Мутко не место в РФС, этот человек далёк от футбола и по сути просто чиновник, основной принцип которого- угодить вышестоящей власти. Трёх тренеров уже сменили после бронзы 2008- может, пора уже повыше перемены начать? Хуже то некуда...
14:01
ilyast
Интересная движуха намечается
13:35
PitersS
Конечно, находясь во главе организации, куда ты выбираешься, ты имеешь все административные ресурсы для давления. У нас губернаторы и мэры уходят во время выборов.. Но, в России, все же понимают, что они вернутся и жмут хвосты.
13:19
bvp
Получат пилюлей старперы после выборов.
13:16
Enich
Мутко место в тюрьме с соратниками по партии!!!
13:06
crazysun78
мдаа, кандидатуры те еще, как на подбор... газзаев на фоне остальных - патриарх всея руси.. ))
13:03
Vlаdimir
Гершкович вылез ..... Дружбан Газзаев решил тоже присосаться....
12:48
Гаттузо зол!
Злой стал Гершоныч, как поборы за тренеров иносранцев ,его имени отменили. Не успел дачку достроить.... Хотя по сути он прав.
12:48
serzheo
Ой, посмотрите ка, Гершкович свой рот раскрыл, он бы лучше рассказал как у нас тренера свои корочки получают и на каких условиях.... Бубнов пару лет назад рассказывал, оочень занимательная история....
12:40
shpasic
а чем занимается Объединение отечественных тренеров? поборы устраивает с его членов?
12:35
DIMDIM
А что ж ты раньше-то молчал, когда Мутко избирали, Гершкович??
12:32
and0508
Как же он хочет , что бы Газзаев занял место ...
12:27