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Михаил Гершкович: "Участие Мутко в выборах президента РФС - нарушение устава ФИФА и УЕФА"

Открытое обращение к делегатам Конференции РФС. Открытое обращение к делегатам Конференции РФС. Открытое обращение к делегатам Конференции РФС. Открытое обращение к делегатам Конференции РФС.
Открытое обращение к делегатам Конференции РФС.
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Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что участие в выборах президента РФС действующего главы организации Виталия Мутко является нарушением устава ФИФА и УЕФА, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Ранее Гершкович поддержал кандидатуру Валерия Газзаева на пост президента РФС.

– Само по себе участие Виталия Мутко в выборах на должность президента РФС, так и участие голосующих за него является нарушением документов ФИФА и УЕФА, – сказал Гершкович.

Напомним, что выборы президента РФС состоятся 24 сентября.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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СашаРичагин

Нам ФИФы эти и УЕФы не указ. Мы сами с усами: самобытная, великая страна. У нас дружбан Путина рулил и будет рулить, и начхать нам на всё! Вот такая у нас духовная скрепа! Как бы ни удаляли честные комментарии на этом сайте (мой первый удалили, но я всё равно правду завсегда скажу).

14:06

lokofanat

Можно сколько угодно не любить Гершковича, однако это не отменяет того, что Мутко не место в РФС, этот человек далёк от футбола и по сути просто чиновник, основной принцип которого- угодить вышестоящей власти. Трёх тренеров уже сменили после бронзы 2008- может, пора уже повыше перемены начать? Хуже то некуда...

14:01

ilyast

Интересная движуха намечается

13:35

PitersS

Конечно, находясь во главе организации, куда ты выбираешься, ты имеешь все административные ресурсы для давления. У нас губернаторы и мэры уходят во время выборов.. Но, в России, все же понимают, что они вернутся и жмут хвосты.

13:19

bvp

Получат пилюлей старперы после выборов.

13:16

Enich

Мутко место в тюрьме с соратниками по партии!!!

13:06

crazysun78

мдаа, кандидатуры те еще, как на подбор... газзаев на фоне остальных - патриарх всея руси.. ))

13:03

Vlаdimir

Гершкович вылез ..... Дружбан Газзаев решил тоже присосаться....

12:48

Гаттузо зол!

Злой стал Гершоныч, как поборы за тренеров иносранцев ,его имени отменили. Не успел дачку достроить.... Хотя по сути он прав.

12:48

serzheo

Ой, посмотрите ка, Гершкович свой рот раскрыл, он бы лучше рассказал как у нас тренера свои корочки получают и на каких условиях.... Бубнов пару лет назад рассказывал, оочень занимательная история....

12:40

shpasic

а чем занимается Объединение отечественных тренеров? поборы устраивает с его членов?

12:35

DIMDIM

А что ж ты раньше-то молчал, когда Мутко избирали, Гершкович??

12:32

and0508

Как же он хочет , что бы Газзаев занял место ...

12:27

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