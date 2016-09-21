Михаил Гершкович: "Участие Мутко в выборах президента РФС - нарушение устава ФИФА и УЕФА"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что участие в выборах президента РФС действующего главы организации Виталия Мутко является нарушением устава ФИФА и УЕФА, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Ранее Гершкович поддержал кандидатуру Валерия Газзаева на пост президента РФС.

– Само по себе участие Виталия Мутко в выборах на должность президента РФС, так и участие голосующих за него является нарушением документов ФИФА и УЕФА, – сказал Гершкович.

Напомним, что выборы президента РФС состоятся 24 сентября.