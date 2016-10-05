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Михаил Гершкович не намерен оспаривать решение КДК РФС

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Михаил ГЕРШКОВИЧ.КДК РФС не усмотрел подлога подписей со стороны Гершковича, дело может быть передано в комитет по этике

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович не намерен оспаривать решение КДК РФС, который решил передать рассмотрение его дела комитету по этике РФС.

– Я несколько не понял, в чем тут этические нормы, но я не хочу оспаривать решение КДК – это их право, – приводит слова Гершковича "Р-Спорт". – Мне понятна первая часть – то, что нет состава никакого, а его и не могло быть, почему комитет по этике – это мне непонятно. Вы позвоните Бердыеву и спросите, что произошло. Я этой темы больше не хочу касаться и комментировать. Мы все сказали на КДК, к этой теме я больше возвращаться не хочу – комментировать действия других участников этого события не считаю нужным.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что подлога подписей не зафиксировано, а дело должно быть направлено в комитет по этике РФС.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161005/1110372480.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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defender_8

Если подлога нет, то причем здесь комитет по этике? Общественность желает знать, удовлетворён ли яростный борец за кресло президента РФС господин Ефремов? Или он по-привычке отозвал свой серьёзный иск?

19:23

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