Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович не намерен оспаривать решение КДК РФС, который решил передать рассмотрение его дела комитету по этике РФС.

– Я несколько не понял, в чем тут этические нормы, но я не хочу оспаривать решение КДК – это их право, – приводит слова Гершковича "Р-Спорт". – Мне понятна первая часть – то, что нет состава никакого, а его и не могло быть, почему комитет по этике – это мне непонятно. Вы позвоните Бердыеву и спросите, что произошло. Я этой темы больше не хочу касаться и комментировать. Мы все сказали на КДК, к этой теме я больше возвращаться не хочу – комментировать действия других участников этого события не считаю нужным.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что подлога подписей не зафиксировано, а дело должно быть направлено в комитет по этике РФС.