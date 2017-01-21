22:46 21 января | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Михаил Галактионов: "Сроки и число участников Мемориала Гранаткина надо корректировать"

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Главный тренер юношеской сборной России (игроки не старше 18 лет) Михаил Галактионов выразил недовольство форматом Мемориала Гранаткина. Турнир прошел с 8 по 21 января в Санкт-Петербурге, россияне выиграли турнир, победив в финале Казахстан (1:0). Третье место заняла сборная Санкт-Петербурга.

- Из-за большого количества участников турнир получается очень длинным, - цитирует ТАСС Галактионова. - Кроме того, клубы опасаются, что сразу после отпуска игроки могут получить травму. Сроки и количество команд необходимо корректировать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3960808

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