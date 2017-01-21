Михаил Галактионов: "Сроки и число участников Мемориала Гранаткина надо корректировать"

Главный тренер юношеской сборной России (игроки не старше 18 лет) Михаил Галактионов выразил недовольство форматом Мемориала Гранаткина. Турнир прошел с 8 по 21 января в Санкт-Петербурге, россияне выиграли турнир, победив в финале Казахстан (1:0). Третье место заняла сборная Санкт-Петербурга.

- Из-за большого количества участников турнир получается очень длинным, - цитирует ТАСС Галактионова. - Кроме того, клубы опасаются, что сразу после отпуска игроки могут получить травму. Сроки и количество команд необходимо корректировать.