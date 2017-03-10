Михаил Дегтярев: "Недопуск Мутко к выборам в совет ФИФА вызывает недоумение"

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что отклонение кандидатуры вице- премьера РФ Виталия Мутко на выборы в совет ФИФА вызывает недоумение.

Сегодня стало известно, что Мутко не будет участвовать в выборах в совет ФИФА, поскольку не был допущен к ним из-за того, что является вице-премьером РФ. Теперь это запрещено правилами футбольной организации, так как ФИФА выступает против государственного вмешательства в футбол.

- Прежде всего, ФИФА - международная организация, которая сама устанавливает как формат своей работы, так и критерии к персональному составу своих управленческих структур, - цитирует ТАСС Дегтярева. - Поэтому здесь эти критерии нужно принимать и им следовать. Других путей взаимодействия с международными организациями нет и быть не может. Со своей стороны могу выразить сожаление, что в будущем составе совета ФИФА не будет представителей России.

Фигура Виталия Мутко в футбольном мире известна, он авторитетный спортивный функционер. Включение в перечень требований к кандидатам в совет такого критерия, как политическая нейтральность, подозрительно и ничего, кроме недоумения, вызвать не может. Прежде Виталий Леонтьевич, будучи даже министром спорта, туризма и молодежной политики, входил с 2009 года в исполком ФИФА. Никому в ФИФА его статус государственного чиновника, члена правительства абсолютно не мешал.