Михаил Бирюков: "Смерь Чанова - большая трагедия"

Бывший вратарь сборной СССР и действующий тренер голкиперов "Зенита" Михаил Бирюков высказал слова соболезнования в связи с кончиной Виктора Чанова. Экс-голкипер национальной команды СССР, "Шахтера" и киевского "Динамо" скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

– Хочу высказать слова благодарности Виктору Чанову за то что имел возможность общаться с ним, играть в одно время с ним, – сказал Бирюков. – И слова сочувствия и поддержки его родным и близким. Для меня его уход – большая трагедия. Мы с Виктором люди одного поколения – я знал его достаточно хорошо. Сложно представить и поверить, что такое произошло. Я очень хорошо знаком и со старшим братом – Вячеславом. Для него тоже слова поддержки – представляю насколько ему сейчас не просто.

Виктор Чанов – вратарь советской школы, которая до сих пор считается одной из лучших. Помните, раньше в СССР был "Знак качества". Голкиперы в Советском Союзе ему точно соответствовали. Они отличались надежностью, стабильностью, владели всеми компонентами вратарской игры, хотя отдельных тренеров вратарей тогда вроде как и не было. Но в каждой команде были очень хорошие голкиперы. Причем, надежные и стабильные не только на поле, но и в жизни. Виктор – точно был таким! (Сергей ЦИММЕРМАН)