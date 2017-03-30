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Михаил Бирюков: "Казаченок - символ "Зенита"

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Владимир КАЗАЧЕНОК.Прощай, Владимир Александрович. Казаченок останется у Питера навсегда

Тренер вратарей "Зенита" Михаил Бирюков поделился воспоминаниями о бывшем игроке сине-бело-голубых Владимире Казаченке. Он подчеркнул, что кончина специалиста стала для него большой потерей. Напомним, что Казаченок, который возглавлял академию петербуржцев, умер 26 марта на 65-м году жизни.

- Так получилось, что именно Казаченок учил меня, как себя вести - сказал Бирюков. - Не только на футбольном поле, но и в быту. И всегда поддерживал. Для меня это большая потеря. Владимир Александрович оставался символом "Зенита". Его везде любили, часто приглашали на телевидение и радио, он давал комментарии об игре команды. Мог критиковать, но всегда делал это позитивно. (Сергей ЦИММЕРМАН, Сергей ЯРЕМЕНКО)

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