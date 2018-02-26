Меддепартамент РФС - о данных из Англии: "Оказывается, и в самой честной стране футболисты активно принимают допинг"

Медицинский департамент РФС на официальной странице в Инстаграме скептически оценил ситуацию с допингом в английском футболе. В частности, в департаменте обратили внимание на официальные данные по сезону-2014/15. В сезоне было взято 2286 образцов, в двух случаях зафиксированы нарушения антидопинговых правил, еще в шести - нарушения правил политики в отношении наркотиков, а в одном - вмешательство в работу служб.
"Оказывается, и в самой честной и чистой стране мира футболисты принимают допинг... И достаточно активно... Например, только в 2015 году 0,39 процента проб были положительными, в то время как по данным ФИФА в мире количество таких проб составляло 0,24 процента... А в России (напомним, что все тесты анализировались за рубежом) - 0 процентов... Да и в 2016-2017 годах процент положительных российских футбольных проб был нулевым", - говорится в сообщении медицинского департамента, в котором также проставлены хэштеги "чистый спорт" и "в чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем".
Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российские футболисты избегали допинг-контроля, а все их подозрительные результаты скрывались. Также он говорил о сокрытии положительных допинг-проб у 34 российских футболистов, включая всех участников чемпионата мира-2014. Позже ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус при перепроверке допинг-проб игроков из России. 16 февраля ФИФА выступила с официальным заявлением, согласно которому у игроков сборной России не обнаружено допинговых нарушений.
Оказывается и в самой честной и чистой стране мира футболисты принимают допинг... И достаточно активно... Например, только в 2015 году 0,39% проб были положительными, в то время как по данным ФИФА в мире количество таких проб составляло 0,24%... А в России( напомним, что все тесты анализировались за рубежом)- 0%... Да и в 2016-2017 годах процент положительных российских “футбольных" проб был нулевым... #чистыйспорт #вчужомглазусоринкувидимвсвоембревнанезамечаем
Чьи это 19 проб? РФС получил от ФИФА список "мишеней Родченкова" //
В сборной России допинга нет. Официальное заявление ФИФА //
ФИФА обсудит с РФС полученную от ВАДА информацию после ее изучения
staerswimmer23
Blue beard Т.е. по твоему их проверяют раз в год!
03:15
Beard
2286 проб! 20 команд Премьер-Лиги,24 Чемпионшипа,24 в Первой лиге, в среднем по 30 игроков в команде,итого имеем 2120 игроков первых лиг,статистически проверен каждый игрок первых трёх лиг и часть Второй лиги Англии,то-есть на допинг проверены все аборигены и легионеры!Кроме того,я думаю в третей и четвёртой лиге половина игроков имеет полупрофессиональный статус и может баловаться не только пивком и вискариком.И конечно ооочень интересно,сколько проб взято у игроков российских команд?
01:17
баламошка
Нормально тролльнули поганых работорговцев.
00:17
crazysun78
толку от этого инстаграмма... трудно было ваде еще очки с суперлинзами и слуховой аппарат отправить? громче надо кричать... )
00:07
Электросталец
а он гражданин Финляндии
23:33 26 февраля
Mamoru
Стоп, а как может показатель быть нулевым? А как же Еременко?
23:15 26 февраля
sailor1990
За собой смотрите. Пользы будет больше
23:15 26 февраля