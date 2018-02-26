Меддепартамент РФС - о данных из Англии: "Оказывается, и в самой честной стране футболисты активно принимают допинг"

Медицинский департамент РФС на официальной странице в Инстаграме скептически оценил ситуацию с допингом в английском футболе. В частности, в департаменте обратили внимание на официальные данные по сезону-2014/15. В сезоне было взято 2286 образцов, в двух случаях зафиксированы нарушения антидопинговых правил, еще в шести - нарушения правил политики в отношении наркотиков, а в одном - вмешательство в работу служб.

"Оказывается, и в самой честной и чистой стране мира футболисты принимают допинг... И достаточно активно... Например, только в 2015 году 0,39 процента проб были положительными, в то время как по данным ФИФА в мире количество таких проб составляло 0,24 процента... А в России (напомним, что все тесты анализировались за рубежом) - 0 процентов... Да и в 2016-2017 годах процент положительных российских футбольных проб был нулевым", - говорится в сообщении медицинского департамента, в котором также проставлены хэштеги "чистый спорт" и "в чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем".

Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российские футболисты избегали допинг-контроля, а все их подозрительные результаты скрывались. Также он говорил о сокрытии положительных допинг-проб у 34 российских футболистов, включая всех участников чемпионата мира-2014. Позже ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус при перепроверке допинг-проб игроков из России. 16 февраля ФИФА выступила с официальным заявлением, согласно которому у игроков сборной России не обнаружено допинговых нарушений.

Чьи это 19 проб? РФС получил от ФИФА список "мишеней Родченкова" //

В сборной России допинга нет. Официальное заявление ФИФА //

ФИФА обсудит с РФС полученную от ВАДА информацию после ее изучения