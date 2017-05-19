Матч юношей "Олимпии" и "Ротора" прерван из-за массовой драки игроков

Матч первенства МОА "Черноземье" среди юношей 2001 года между "Ротором-Волгоград" и "Олимпией" прерван в середине второго тайма, сообщает "Волга-медиа". Причиной стала массовая драка между футболистами.

Игрокам "Ротора-Волгоград" для сохранения шансов на выход в финал необходимо было побеждать. При счете 2:0 в пользу "Олимпии" тренер Валентин Парри собрал команду возле углового флажка, и после небольшой беседы игра продолжилась. Игрок "Ротора-Волгоград" ударил защитника "Олимпии", за что получил красную карточку. После удаления он набросился на соперника с кулаками, в итоге драка переросла в массову. Разнять стороны удалось при помощи родителей юных футболистов. Валентин Парри увел свою команду с поля.