 Матч юношей "Олимпии" и "Ротора" прерван из-за массовой драки игроков. ФУТБОЛ - "У своих ворот". СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:27 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Матч юношей "Олимпии" и "Ротора" прерван из-за массовой драки игроков

Массовая драка юношеских команд "Ротор-Волгоград" и "Олимпия". Фото "Волга-Медиа".
Массовая драка юношеских команд "Ротор-Волгоград" и "Олимпия". Фото "Волга-Медиа".
0
0
0
0
1

Матч  первенства МОА "Черноземье" среди юношей 2001 года между "Ротором-Волгоград" и "Олимпией" прерван в середине второго тайма, сообщает "Волга-медиа". Причиной стала массовая драка между футболистами. 

Игрокам "Ротора-Волгоград" для сохранения шансов на выход в финал необходимо было побеждать. При счете 2:0 в пользу "Олимпии" тренер Валентин Парри собрал команду возле углового флажка, и после небольшой беседы игра продолжилась. Игрок "Ротора-Волгоград" ударил защитника "Олимпии", за что получил красную карточку. После удаления он набросился на соперника с кулаками, в итоге драка переросла в массову. Разнять стороны удалось при помощи родителей юных футболистов. Валентин Парри увел свою команду с поля.

Дополнительная информация

http://vlg-media.ru/sport/futbolisty-na-machte-v-volgograde-ustroili-masovuyu-draku-foto-62638.html

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Юный Люцифер

Тренера Ротора надо увольнять и заводить уголовное дело.

22:37