Матч юношеских команд в Брянске завершился дракой тренеров

Неприятный инцидент произошел в матче первенства МОА "Черноземье" среди игроков 2001 года рождения между брянским "Динамо" и смоленской "Искрой", сообщает "Рабочий путь". На 59-й минуте встречи при счете 3:1 в пользу "Динамо" между тренерами команд возникла драка, в результате чего игра была остановлена, а тренерский штаб смоленцев принял решение покинуть поле. По словам тренера "Искры" Владимира Силованова, наставник сопернка был в "неадекватном" виде. Ряд источников уточняет, что под "неадекватным видом" подразумевается нетрезвое состояние.

- На протяжении всей встречи тренер хозяев, явно находившийся в неадекватном состоянии, оскорблял нас. Даже призывал своих подопечных убить нас, - рассказал Владимир Силованов. - На 59-й минуте этот "специалист" с очередной порцией оскорблений и кулаками бросился к нашей скамейке, но тут получил достойный отпор от тренера, студента СГАФКСТ Артема Ковалева.

Для того, чтобы конфликт не перерос в массовую драку, нашим тренерских штабом было принято решение покинуть футбольное поле. Мы не могли рисковать здоровьем детей. Окончательное решение по результату будет принято, по всей видимости, дисциплинарным комитетом МОА "Черноземье". Я же жду извинений от брянского тренера.

Отметим, что менее трех недель назад произошел другой скандал, также в зоне "Черноземье" среди 16-летних игроков - встреча "Ротора-Волгоград" и "Олимпии" завершилась массовой дракой.