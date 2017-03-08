Матч открытия стадиона "Динамо" состоится в июне 2018 года

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил, что работы на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина идут по плану. Матч открытия планируется провести в июне следующего года.

- Все идет по плану, стадион будет открыт вовремя, - цитирует ТАСС Перегудова. - В день рождения Яшина (22 октября) проведем тестовый матч, а в июне (2018 года) будет уже непосредственно открытие. Думаем также скомбинировать это с событиями чемпионата мира. Это не будет как-то скомбинировано с мероприятиями ФИФА, будем делать это самостоятельно.