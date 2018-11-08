Массовая драка в финале юношеского чемпионата Санкт-Петербурга. Видео

В финальном матче чемпионата Санкт-Петербурга для юношей до 17 лет между академией "Зенита" и СШОР "Зенит" (2:1) произошла массовая драка футболистов. Судьи оказались не в силах остановить потасовку.
Драка между юными футболистами продолжалась около минуты. Молодежь удалось успокоить только после вмешательства тренеров и персонала команд.
🔥🔥– Никита Павлов (@pavlov_plov) 8 ноября 2018 г.
Нормальный такой махач был сегодня между академией "Зенита" и ДШОР "Зенит" в финале чемпионата СПб U-17.
Матч закончился 2:1 в пользу академии. pic.twitter.com/Ne4VYfhqL9
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