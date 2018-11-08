Массовая драка в финале юношеского чемпионата Санкт-Петербурга. Видео

В финальном матче чемпионата Санкт-Петербурга для юношей до 17 лет между академией "Зенита" и СШОР "Зенит" (2:1) произошла массовая драка футболистов. Судьи оказались не в силах остановить потасовку.

Драка между юными футболистами продолжалась около минуты. Молодежь удалось успокоить только после вмешательства тренеров и персонала команд.